В Красноярске хлынувшая из пожарного гидранта вода затопила 11 этажей жилого дома

СЕГОДНЯ 09:28 2019-05-13T09:28:25+03:00

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ЧП в микрорайоне Солнечном. Как сообщают очевидцы, сегодня утром, 13 мая, примерно в 5:30 утра в одном из подъездов новостройки на улице Ольховой прорвало пожарный гидрант. Вода с 11 этажа устремилась вниз и дошла до первого. К счастью, квартиры не пострадали, вода нашла выход через шахты лифтов и лестничные пролеты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/708338" frameborder="0"></iframe> В Красноярске вода затопила 11 этажей жилого дома.

«Пролило так, что лифты теперь будут как минимум три дня сушиться. После просушки вся штукатурка посыплется и не только» - пишут жители дома в паблике «Наш мкр. Солнечный».

Жильцы дома подозревают, что все случилось по вине хулиганов, которые скрутили задвижки автоматизированной системы пожаротушения. Они воспользовались тем, что ночью в доме отключали холодную воду. А кода ее снова подали, случился потом. Жильцы дома сообщили в полицию, требуют провести тщательного расследования и наказать виновных.

Видео: "Наш мкр. Солнечный"

ИСТОЧНИК KP.RU