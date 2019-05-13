Красноярцы могут узнать о своих шансах заразиться СПИДом
Каковы шансы заразиться СПИДом, красноярцы могут узнать, приняв участие в VI Всероссийской акция «СТОП ВИЧ/СПИД». Мероприятие проходит с 13 по 19 мая и приурочено ко Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа.
Своей задачей организаторы ставят как можно шире проинформировать население о страшном заболевании. Рассказать о мерах профилактики и о том, как важно своевременно выявить ВИЧ-инфекцию для дальнейшего лечения.
Жители Красноярска впервые смогут протестировать свои риски быть инфицированными ВИЧ с помощью электронного модуля в течение всего двух минут.
Конкретно: где будут проходить акции с экспресс-тестированием на ВИЧ:
- 13 мая с 12 до 15 часов – автостоянка на улице Матросова, 9/1, около торговых рядов;
- 15 мая с 12 до 15 часов – остановка «ТРЦ Планета» на перекрестке улиц Авиаторов и Алексеева;
- 16 мая с 12 до 15 часов на площади перед железнодорожным вокзалом.
Также интерактивная площадка будет работать в Краевом центре СПИД на Карла Маркса, 45. Ежедневно, с 13 по 17 мая, с 10 до 11:30.
ИСТОЧНИК KP.RU