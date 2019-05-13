Золото по хип-хопу привезли с чемпионата Европы красноярские танцоры

СЕГОДНЯ 06:13 2019-05-13T06:13:29+03:00

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Золото по хип-хопу – сразу две высших награды – привезли красноярские танцоры с чемпионата Европы по молодежной танцевальной дисциплине. Состязания проходили в Нидерландах, в городе Велдховене. Красноярцы выступали в составе двух команд: женская Blade – в категории до 16 лет, и смешанная Blaze – в категории до 14 лет. Обе команды – воспитанники танцевальной школы Harleen Joker’s.

«Даааааааа!!! Мы стали чемпионками Европы по версии UDO Street Dance European Championships 2019 в возрасте до 16 лет! Как долго мы этого ждали и как много тренировались! И все не зря! Такие сильные эмоции! Спасибо всем, что поддерживали и были эти три дня с нами! Это так чувствовалось на расстоянии!» - написала на своей странице в «Инстаграме» тренер девичьей команды Алена Лукьянова.

Добавим, что это не первая победа красноярских танцоров в международных состязаниях. Например, в прошлом году они привезли с чемпионата сразу три высших награды.

ИСТОЧНИК KP.RU