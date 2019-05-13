2019-05-13T04:59:52+03:00
Происшествия

В Красноярске иномарка сломала забор и заехала на детскую площадку

В тот момент на ней играли несколько детей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске иномарка сломала забор и заехала на детскую площадку. Фото: "ЧП-Красноярск"В Красноярске иномарка сломала забор и заехала на детскую площадку. Фото: "ЧП-Красноярск"
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В Красноярске иномарка сломала забор детской площадки и заехала на нее в тот самый момент, когда там играли несколько детей. По счастливой случайности никто не пострадал, хотя ребятня поначалу перепугалась не на шутку, а потом вернулась к своим занятиям.

ДТП произошло накануне, 12 мая, во дворе дома № 157 на улице Судостроительной. Фотографии выложили в паблик «ЧП-Красноярск» жители сразу двух домов. Что могло произойти и стать причиной аварии, пока неизвестно.

Но ситуация, судя по фото, странная: между парковочным карманом и детской площадкой находится тротуар, не менее двух метров шириной. Парковка занята другими машинами. Как в таком случае иномарка оказалась наполовину на территории детской площадки? Это предстоит выяснить дорожной полиции, очевидцы вызвали ее сразу же после случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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