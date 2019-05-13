СЕГОДНЯ 04:36 2019-05-13T04:36:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» накануне на летнюю квартиру переехали очковые пингвины. Перед этим вольер и бассейн отремонтировали, подкрасили, набрали в него чистой воды. В прошлые годы, бывало, пингвинов приходилось подталкивать швабрами, чтобы запрыгнули в воду. А нынче уговаривать не пришлось – с удовольствием нырнули сами.

В красноярском зоопарке пингвины переехали на летнюю квартиру.Сегодня в парке "Роев ручей" в отремонтированный и покрашенный вольер выпустили стаю очковых пингвинов. Искупавшись в бассейне, пингвины начали решать жилищный вопрос - осматривать домики, решать, кто какой займет, спорить и громко кричать, в случае несогласия (очкового пингвина еще называют ослиным, за характерный крик). Смотрите на видео, как все происходило.

Искупавшись, стая начала решать жилищный вопрос – осматривать домики и распределять, какой паре достанется домик для гнезда. Много спорили между собой и кричали в знак несогласия. Впрочем, как это все происходило, можно посмотреть на видео.

Добавим, что очковые пингвины – единственный вид пингвинов, обитающих в Африке. Они совсем не любят холод, поэтому в уличном вольере гуляют только летом и только в хорошую погоду. Бассейн им очень нравится, могут плавать в нем часами с перерывом на обед.

Кстати, об обеде: сотрудники зоопарка напоминают посетителям в очередной раз, что не стоит кормить животных принесенной с собой едой – булками, овощами, чипсами. Для них это очень вредно, а порой бывает и смертельно.

ИСТОЧНИК KP.RU