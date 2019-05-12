В Туве подросток напал на женщину: ударил камнем по голове и забрал ее сумку

СЕГОДНЯ 17:00 2019-05-12T17:00:48+03:00

Изменить размер текста: A A

На 55-летнюю жительницу села Хонделен (Барун-Хемчикский район Тувы) подросток напал еще 15 марта. Парень ударил ее по голове прямо на улице, а после выхватил сумку с сотовым телефоном внутри и убежал. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 162 (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия). Максимальное наказание - лишение свободы до десяти лет.

Потерпевшая не смогла точно описать внешность преступника. Поэтому его искали так долго. Но в итоге оперативникам удалось установить личность нападавшего и его задержали.

- При проведении допроса, 14-летний подросток дал признательные показания, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе МВД Республики. - Сотрудники полиции изъяли похищенную сумку и телефон и приобщили к материалам уголовного дела.

В настоящее время несовершеннолетний подозреваемый арестован по подозрению в совершении другого преступления, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU