2019-05-12T17:00:48+03:00
Происшествия

В Туве подросток напал на женщину: ударил камнем по голове и забрал ее сумку

Подозреваемый сейчас находится под арестом
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Подозреваемый под арестомПодозреваемый под арестомФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

На 55-летнюю жительницу села Хонделен (Барун-Хемчикский район Тувы) подросток напал еще 15 марта. Парень ударил ее по голове прямо на улице, а после выхватил сумку с сотовым телефоном внутри и убежал. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 162 (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия). Максимальное наказание - лишение свободы до десяти лет.

Потерпевшая не смогла точно описать внешность преступника. Поэтому его искали так долго. Но в итоге оперативникам удалось установить личность нападавшего и его задержали.

- При проведении допроса, 14-летний подросток дал признательные показания, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе МВД Республики. - Сотрудники полиции изъяли похищенную сумку и телефон и приобщили к материалам уголовного дела.

В настоящее время несовершеннолетний подозреваемый арестован по подозрению в совершении другого преступления, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Искали дорогу»: пропавшие во время рыбалки в Емельяновском районе пятеро друзей нашлись
В Красноярском крае ситуация с лесными пожарами под контролем
На правобережье Красноярска под колесами машины погибла 70-летняя женщина
В Канске под припаркованной машиной обвалился грунт
В Красноярском крае пятеро друзей уехали на рыбалку и пропали
В Красноярске женщина выжила после падения из окна третьего этажа
Житель Канска пытался на машине заехать на крыльцо банка
Холодно и сыро: красноярцев ожидает прохладная неделя
«Енисей» разгромно проиграл «Краснодару» и вылетел из премьер-лиги
Телефон полиции «02» перестал работать в Красноярске
«Ничего святого»: в Красноярском крае украли оградку с могилы ветерана войны
Автобусы Красноярска переходят на оплату по смартфону
Мощный штормовой ветер надвигается на Красноярск и край
Помогу весне – бесплатно. Сердитый шпиц, поедающий снег, попал на камеру в Норильске
Объявлено, когда отключат отопление в Красноярске
Трое туристов попали в больницу после слета на Мане