В Красноярском крае ситуация с лесными пожарами под контролем

СЕГОДНЯ 13:31 2019-05-12T13:31:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярском крае с 19 апреля введен особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ.

По информации Лесопожарного центра сейчас в крае зарегистрировано 5 лесных пожаров - в Шарыповском, Сухобузимском и Березовском районах.

За последние несколько дней по всему региону прошли осадки и класс пожарной опасности снизился. По прогнозам синоптиков, еще почти неделю будут идти дожди, поэтому увеличения лесных пожаров ожидать не стоит. Ситуация в регионе в принципе находится под контролем. Основная причина возгораний, как чаще всего это бывает, дело рук человека. Поэтому проводится усиленная профилактическая работа с населением.

- Проводится разъяснительная работа о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС по краю. - С этой целью пожарно-спасательные подразделения проводят рейды по частному жилому сектору и садовым обществам, организовывают сходы граждан, на которых раздают памятки, доводят до жителей информацию о штрафах за нарушение особого противопожарного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU