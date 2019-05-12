2019-05-12T13:31:18+03:00
Происшествия

В Красноярском крае ситуация с лесными пожарами под контролем

Сотрудники МЧС проводят профилактическую работу с жителями региона
Ольга КОСТИНА
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Класс пожарной опасности снизился из-за дождливой погоды Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краюКласс пожарной опасности снизился из-за дождливой погоды Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
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В Красноярском крае с 19 апреля введен особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ.

По информации Лесопожарного центра сейчас в крае зарегистрировано 5 лесных пожаров - в Шарыповском, Сухобузимском и Березовском районах.

За последние несколько дней по всему региону прошли осадки и класс пожарной опасности снизился. По прогнозам синоптиков, еще почти неделю будут идти дожди, поэтому увеличения лесных пожаров ожидать не стоит. Ситуация в регионе в принципе находится под контролем. Основная причина возгораний, как чаще всего это бывает, дело рук человека. Поэтому проводится усиленная профилактическая работа с населением.

- Проводится разъяснительная работа о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС по краю. - С этой целью пожарно-спасательные подразделения проводят рейды по частному жилому сектору и садовым обществам, организовывают сходы граждан, на которых раздают памятки, доводят до жителей информацию о штрафах за нарушение особого противопожарного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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