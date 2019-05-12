На правобережье Красноярска под колесами машины погибла 70-летняя женщина

СЕГОДНЯ 11:05 2019-05-12T11:05:48+03:00

Она переходила дорогу не по пешеходному переходу

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На правобережье Красноярска под колесами автомобиля погибла 70-летняя женщина. ДТП произошло утром 12 мая в районе дома №29 на проспекте Красноярский рабочий. По словам очевидцев, пенсионерка перебегала дорогу в тридцати метрах от «зебры». Водитель «ВАЗ 2110» не смог сразу притормозить и наехал на пешехода.

«Я была свидетелем этого ДТП. Водитель ехал на свой зеленый сигнал светофора. Женщина выскочила из-за автобуса, прямо перед машиной, водитель не успел среагировать. После удара он еще немного проехал, а потом начал тормозить», - написала в соцсетях свидетельница ДТП Татьяна.

«Ехал утром, туфля лежала на дороге, первый признак смерти - обувь слетает с ног. Она бежала в 30 метрах ДО СВЕТОФОРА, а там закрытый забором поворот и серьезное ограничение видимости», - подтвердил еще один очевидец Дмитрий.

Водитель не успел среагировать Фото: ЧП-Красноярск

«Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД, подтвердили, что женщина переходила в неположенном месте. В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Проводится проверка.

Пользователи соцсетей бурно обсуждают это ДТП. Автомобилисты выступили дружным фронтом.

«Сейчас мужику из-за нее сидеть».

«Не могла 30 метров пройти».

«Пешеход всегда прав, но не всегда жив…».

«Сэкономила пять минут… А мужика затаскают. А с нашим законодательством обяжут еще ее семье компенсацию выплачивать. А мужик и не виноват…».

Фото: ЧП-Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU