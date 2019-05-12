В Канске под припаркованной машиной обвалился грунт

СЕГОДНЯ 09:20 2019-05-12T09:20:31+03:00

Местные жители уверяют, что ранее на этом месте велись ремонтные работы

Изменить размер текста: A A

В Канске на улице Коростелева 11 мая обвалился грунт под припаркованной машиной. Информация об этом опубликована в соцсетях.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, ранее на этом участке вели работы коммунальные службы.

«Здесь был провал грунта. Прямоугольной формы. Потом его тупо землей закидали», - сообщил житель Канска Роман.

Хозяину «Жигулей» предстоит искать новое место для парковки. Но прежде ему нужно каким-то образом выехать из образовавшейся ямы. Не исключено, что машину после этого происшествия придется ремонтировать. Будет ли владелец предъявлять какой-то ущерб коммунальным службам, пока неизвестно. Только вот местные жители уверены, что это не последнее подобное происшествие. Они даже называют в соцсетях места, где в скором времени тоже обвалится грунт.

«Следующая улица Кайтымская напротив отеля. Там тоже пока небольшая дыра в асфальте. Уже перестал по ней ездить. Ждем провала летом или к осени».

Фото: ЧП-Канск.

ИСТОЧНИК KP.RU