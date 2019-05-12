В Канске под припаркованной машиной обвалился грунт
В Канске на улице Коростелева 11 мая обвалился грунт под припаркованной машиной. Информация об этом опубликована в соцсетях.
Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, ранее на этом участке вели работы коммунальные службы.
«Здесь был провал грунта. Прямоугольной формы. Потом его тупо землей закидали», - сообщил житель Канска Роман.
Хозяину «Жигулей» предстоит искать новое место для парковки. Но прежде ему нужно каким-то образом выехать из образовавшейся ямы. Не исключено, что машину после этого происшествия придется ремонтировать. Будет ли владелец предъявлять какой-то ущерб коммунальным службам, пока неизвестно. Только вот местные жители уверены, что это не последнее подобное происшествие. Они даже называют в соцсетях места, где в скором времени тоже обвалится грунт.
«Следующая улица Кайтымская напротив отеля. Там тоже пока небольшая дыра в асфальте. Уже перестал по ней ездить. Ждем провала летом или к осени».
Фото: ЧП-Канск.
ИСТОЧНИК KP.RU