Житель Канска пытался на машине заехать на крыльцо банка

СЕГОДНЯ 05:51 2019-05-12T05:51:53+03:00

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В Канске в ночь на 11 мая мужчина на своей машине штурмовал крыльцо банка. Видео и фото этого инцидента опубликовали в соцетях очевидцы.

«Видела я это из окна. Что должно править человеком, чтоб трижды с разгона пытаться въехать», - удивляется одна из жительниц соседних домов.

Водитель приехал к банку около часу ночи: начал газовать и совершать странные маневры возле крыльца. А после направил свое авто на крыльцо и попытался его покорить. Первая попытка. Вторая. Третья. И все не очень удачные. Так, по всей видимости, возмущенный клиент банка попытался выплеснуть свои эмоции.

«Утверждает, что банк ему должен денег»,- рассказали местные жители, которым удалось пообщаться с дебоширом.

К утру ни его, ни его машины возле банка не оказалось. Зато наследил он своими ночными похождениями изрядно. Крыльцо все заляпано грязью и машинным маслом.

Пользователи соцсетей сейчас шутят: «Почему вы решили ограбить Банк? - он первый начал».

Фото: ЧП-Канск.

В Канске машина заезжает на крыльцо банка .ЧП-Канск

ИСТОЧНИК KP.RU