Холодно и сыро: красноярцев ожидает прохладная неделя

СЕГОДНЯ 04:52 2019-05-12T04:52:20+03:00

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Холодная погода задержится в Красноярске еще на неделю. Таковы прогнозы специалистов красноярского Гидрометцентра. И они совсем не радуют горожан. В мае хочется больше солнца и тепла. Но пока, увы и ах! Продолжаем кутаться в теплую одежду, носить с собой зонтики и надеяться на скорое потепление.

Так чего нам ждать на предстоящей неделе от небесной канцелярии? Далее подробный прогноз от синоптиков.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, сегодня, 12 мая, будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный с порывами до 14 м/с. Днем столбики термометров поднимутся лишь до +9 градусов. Ночью ожидается мокрый снег и около 0 градусов.

В понедельник, 13 мая, облачно, дождь и всего около 8 градусов в светлое время суток. В ночные часы до -1 градусов и снова снег с дождем. Подобная погода сохранится до четверга. А вот 16 мая из-за облаков появится солнышко. В дневные часы потеплеет до +10 градусов. Ночью около 0 градусов и снова осадки. В пятницу, 17 мая, снова будет пасмурный день, без солнечных лучей. Но станет теплее. Днем ожидается до +12 градусов. В темное время суток до +2 градусов.

В субботу, 18 мая, потеплеет до +16 градусов. Но снова небо снова затянет облаками и пройдет дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU