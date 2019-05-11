2019-05-11T06:42:04+03:00
Происшествия

Трое туристов попали в больницу после слета на Мане

Эвакуировать их пришлось спасателям
Ася ЖУКОВА
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Трое туристов попали в больницу после слета на Мане.Трое туристов попали в больницу после слета на Мане.Фото: Мария ЛЕНЦ
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С туристического слета на Мане трех человек увезли в больницу. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Лесной фестиваль проходит в тех местах уже много лет. В нынешнем году он не обошелся без ЧП.

- Выезжали на обеспечение безопасности туристического слета, - рассказывают в отряде. – В итоге 10 мая эвакуировали одного из участников мероприятия, у него были боли в сердце. В тот же день другого увезли с переломом ключицы. И еще одну женщину – с травмой живота. Всех пострадавших передали врачам «скорой помощи».

Кроме того, за минувшие сутки, 10 мая, спасатели сделали еще несколько выездов. Сотрудники выдвижного поста на «Столбах» помогли женщине, которой стало плохо с сердцем. А в Енисейском районе вызволили из запертой квартиры маленького ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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