Бесплатный фестиваль игр «Красная собака» пройдет в Красноярске
На Каменке в Красноярске встречают «Красную собаку». Так называется фестиваль игр для детей и взрослых, который пройдет в субботу, 11 мая.
Играют все и весь день – с 12.00 до 19.00. На улице Академика Павлова, 21. Будет весело и, что немаловажно, бесплатно. Что обещают участникам?
- Турнир настольных игр с отличными призами для победителей;
- Дворовые игры – «как в детстве»;
- «Стрелялки» на нерфах (мы не ошиблись, это бренд игрушечного оружия);
- Викторины плюс квизы;
- Игры большие и маленькие, масштаб выбираете сами;
- Детские зоны;
И еще очень много любопытного.
- Дресс-кода у нас нет. Но если наденете что-то красного цвета, вас ждет ответная реакция, - интригуют организаторы. – А еще будет крутой мастер-класс, где вы сможете создать для себя анималистичную маску. Делать будем, конечно, собак. От вас – желание и 15 минут свободного времени. Приходите!
ИСТОЧНИК KP.RU