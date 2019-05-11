Бесплатный фестиваль игр «Красная собака» пройдет в Красноярске

СЕГОДНЯ 05:35 2019-05-11T05:35:58+03:00

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На Каменке в Красноярске встречают «Красную собаку». Так называется фестиваль игр для детей и взрослых, который пройдет в субботу, 11 мая.

Играют все и весь день – с 12.00 до 19.00. На улице Академика Павлова, 21. Будет весело и, что немаловажно, бесплатно. Что обещают участникам?

- Турнир настольных игр с отличными призами для победителей;

- Дворовые игры – «как в детстве»;

- «Стрелялки» на нерфах (мы не ошиблись, это бренд игрушечного оружия);

- Викторины плюс квизы;

- Игры большие и маленькие, масштаб выбираете сами;

- Детские зоны;

И еще очень много любопытного.

- Дресс-кода у нас нет. Но если наденете что-то красного цвета, вас ждет ответная реакция, - интригуют организаторы. – А еще будет крутой мастер-класс, где вы сможете создать для себя анималистичную маску. Делать будем, конечно, собак. От вас – желание и 15 минут свободного времени. Приходите!

ИСТОЧНИК KP.RU