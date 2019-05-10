В красноярской десятиэтажке из-за замыкания электропроводки выгорела квартира

СЕГОДНЯ 16:03 2019-05-10T16:03:37+03:00

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В Красноярске вечером 9 мая произошел серьезный пожар в Советском районе. В десятиэтажке на Светлогорской загорелась квартира. По словам очевидцев, от хлопка в квартире выбило стекла, повалил густой дым. Жители начали выбегать на улицу. Но не всем это удалось.

- Я не могла выйти в подъезд, все было залито водой, - рассказала жительница дома Василина. – Видела в окно, что внизу пожарные машины и полицейские. «Скорых» не было. Во всяком случае, я не видела. Слышала, как пожарные в подъезде говорили: что-то взорвалось.

Возле дома жители насчитали четыре пожарных машины Фото: Василина САНКО

В ГУ МЧС по краю сообщили, что о задымлении в доме стало известно в 21:38. На площади 20 квадратных метров горели вещи и мебель. Спасатели эвакуировали из квартиры пять человек. Еще 60 жителей самостоятельно покинули дом. Никто не пострадал. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, предварительная причина пожара – замыкание электропроводки. К одиннадцати часам вечера пожар был локализован.

ИСТОЧНИК KP.RU