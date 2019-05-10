2019-05-10T12:59:38+03:00
Происшествия

Владелец фермы «Коза - дереза» о ночном пожаре: Один корпус выгорел, животные не пострадали

Андрей Болсуновский уверен, что кто-то намеренно совершил поджог
Ольга КОСТИНА
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Ночью на ферме тушили пожар Фото: facebookНочью на ферме тушили пожар Фото: facebook
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В ночь на 10 мая едва не сгорела ферма «Коза-дереза». Об этом на своей страничке в facebook сообщил ее владелец Андрей Болсуновский:

«В общем, ферму «Коза-дереза» сегодня, в 4.40 утра подожгли. Животные не пострадали, клиентская зона-тоже, ждем в гости. Один корпус выгорел. Меня не удивило. Страховая компания немножко попала, собственник обозлился. Готовьтесь».

«Коза-дереза» - ферма нестрогого режима. Так говорят о ней сотрудники. Это излюбленное место отдыха на природе для многих горожан. Располагается на 21-м километре трассы в сторону Енисейска. В основном сюда едут семьи с детьми. В первую очередь посетителей привлекают обитатели фермы - ослы, петухи, кролики, страусы, нутрии и козы. Животных можно погладить и даже покормить. Для ребятишек имеется игровая площадка, где можно покачаться в гамаке и даже устроить театральное представление. За отдельную плату – беседка. Только самим жарить шашлыки категорически запрещено. Можно либо взять еду с собой, либо купить в здешнем магазинчике.

Выгорел один корпус Фото: facebook

Выгорел один корпус Фото: facebook

Разжигание костров на поляне под строжайшим запретом. За пожарной безопасностью здесь следят очень строго. Именно поэтому Андрей Болсуновский уверен, что ферму подожгли намеренно. Более того, он даже знает, кто и какова была причина: «Вопросов много задаю…».

В любом случае, разбираться в причинах возгорания предстоит компетентным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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