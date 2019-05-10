В Красноярске на линию вышел новый троллейбус с кондиционером и USB-зарядками

СЕГОДНЯ 12:14 2019-05-10T12:14:58+03:00

И расплатиться в нем можно не только наличными

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Кондиционер, камеры видеонаблюдения, на поручнях и боковых панелях USB-порты для зарядки гаджетов. В салоне мониторы, чтобы пассажиры не пропустили важную информацию. Нет, вы не попали в кино или далекое будущее – это новый троллейбус. Прямо сейчас по маршруту №7 разъезжает такое вот чудо техники. Разработан новый троллейбус «Тролза» заводом в Энгельсе. Полностью низкопольная машина с автоматическим пандусом для маломобильных пассажиров. Возле дверей предусмотрена кнопка вызова экипажа. Салон рассчитан на 100 человек.

На линию троллейбус вышел 9 мая.

В салоне мониторы для информирования пассажиров Фото: vk.com/krasnoyarsk

- До обеда новый троллейбус ездил по укороченной схеме «Спортзал – Междугородный автовокзал», - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе городской администрации. - После открытия движения в центральной части города троллейбус вернулся на привычный маршрут: «Ж\д вокзал – Спортзал». Пассажирам первого рейса раздавали георгиевские ленты и праздничные значки.

«Надо прокатиться, пока не ушатали его», - пишут сейчас красноярцы в соцсетях.

Остается надеяться, что горожане бережно отнесутся к новому транспорту. Ведь каждому хотелось бы ездить в комфортных условиях.

На поручнях USB-зарядки Фото: vk.com/krasnoyarsk

ИСТОЧНИК KP.RU