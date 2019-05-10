2019-05-10T11:22:47+03:00
Звезды

Красноярцев приглашают на концерт, посвященный празднику Великой Победы

Вход для всех желающих свободный
Ольга КОСТИНА
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В Красноярске состоится концерт, посвященный празднику Великой Победы.В Красноярске состоится концерт, посвященный празднику Великой Победы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске 10 мая состоится концерт молодежного любительского оркестра русских народных инструментов «Сибирь», посвященный празднику Великой Победы. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

Всех желающих приглашают в 19.00 часов в молодежный творческий бизнес-центр «Пилот» (ул. Аэровокзальная, 10). Вход свободный.

Руководит оркестром «Сибирь» на протяжении уже семи лет почетный работник общего образования России, заслуженный педагог Красноярского края, заслуженный работник культуры Владимир Николаевич Моисеев.

Музыканты исполнят известные композиции военных лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Музыканты исполнят известные композиции военных летФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Занимаются в оркестре студенты и выпускники красноярских вузов, музыкальных и оркестровой школ краевого Дворца пионеров, являющиеся лауреатами международных конкурсов, объехавшие с гастролями всю Европу.

Сегодня перед красноярцами музыканты исполнят известные композиции военных лет, среди которых: «Синий платочек» Ежи Петерсбурского (автор слов - Яков Галицкий), «В лесу прифронтовом», «Катюша» Матвея Блантер и многие другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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