2019-05-10T11:04:15+03:00
Общество

«Еще не нашли!!!! SOS!!!»: в Красноярске разыскивают белого пушистого кота

Хозяйка предполагает, что ее любимца мог кто-то приютить
Ольга КОСТИНА
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Жора пропал 17 апреля в Железнодорожном районе Красноярска Фото: соцсетиЖора пропал 17 апреля в Железнодорожном районе Красноярска Фото: соцсети
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Почти месяц в Красноярске ищут белоснежного кота Жору. На его белой шерсти нет ни единого пятнышка. Порода такая - Турецкая Ангора. Жоре 7 лет. Кастрирован.

По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, пропал этот красавец еще 17 апреля в районе улицы Демьяна Бедного. Его хозяйка не находит себе места от беспокойства, ищет любые зацепки. Она мониторит все группы, где публикуют объявления о найденных животных. И сама пишет отчаянные посты с просьбой о помощи:

«Еще не нашли!!!! SOS!!! Пожалуйста, помогите! Прошу помочь найти любимца. Мог убежать на улицы: Мечникова, Омская, Проспект Свободный (в районе остановки Красномосковская). Но его могли увезти в другое место. Думаем, что приютил кто-то. Спросите у друзей, знакомых. Помогите вернуть котика домой!».

Если вы видели пропавшего кота или располагаете информацией о том, где он может находиться, позвоните его хозяйке – 8-902-952-64-83 (Евгения)

Помогите вернуться Жоре домой!

ИСТОЧНИК KP.RU

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