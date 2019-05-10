Мужчина, пропавший по дороге в Абакан, найден мертвым

СЕГОДНЯ 07:20 2019-05-10T07:20:53+03:00

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31-летний Максим Щербина последний раз связывался с родными 30 апреля. За день до этого он в 8 утра уехал в автобусе из Краснотуранска в Абакан. А после пропал. Его искали родные, полицейские, волонтеры. По всем соцсетях были распространены ориентировки.

«Разыскивается Максим Щербина. Рост 175, светлые волосы, глаза серо-голубые. Был одет в спортивную кофту темно-синего цвета с капюшоном, синие спортивные брюки, кроссовки черно-красные. С собой у него была банковская карта, телефон, документы». Всех, кто мог располагать хоть какой-то информацией просили связаться с волонтерами или позвонить в полицию.

«Одноклассник моего брата! Дай Бог, чтоб нашелся живой здоровый», - писали в соцсетях его знакомые.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, мужчина был найден мертвым. К сожалению, эту информацию подтвердили и волонтеры группы «Поиск пропавших детей» - Красноярск. Подробности не сообщаются. Сейчас пользователи соцсетей пишут слова соболезнования родным погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU