Житель Тувы пытался передать вместе с продуктами наркотики своему приятелю, находящемуся под арестом
В Кызыле в специальном приемнике для содержания нарушителей, подвергнутых административному аресту, полицейские в одной из «передачек» обнаружили наркотики. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в МВД Тувы.
Запрещенное вещество было тщательно упаковано в упаковку с чаем. А передал его для 27-летнего задержанного его 28-летний приятель. Ранее он, кстати, уже был судим.
- Результаты исследования, проведенного сотрудниками экспертно-криминалистического центра МВД, показали, что изъятое вещество является гашишем, - прокомментировали в пресс-службе МВД Тувы. – Его масса - 7,66 граммов. При проведении допроса подозреваемый дал признательные показания.
По данному факту сейчас возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство и пересылка наркотических средств». Отправитель «посылки» сейчас сам снова может загреметь в колонию. И срок ему грозит внушительный - от десяти до двадцати лет.
ИСТОЧНИК KP.RU