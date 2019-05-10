Житель Тувы пытался передать вместе с продуктами наркотики своему приятелю, находящемуся под арестом

СЕГОДНЯ 05:29 2019-05-10T05:29:13+03:00

За наркотики в чае жителю Тувы грозит до 20 лет колонии Фото: Мария ЛЕНЦ

За этот поступок он сейчас может загреметь в колонию

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В Кызыле в специальном приемнике для содержания нарушителей, подвергнутых административному аресту, полицейские в одной из «передачек» обнаружили наркотики. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в МВД Тувы.

Запрещенное вещество было тщательно упаковано в упаковку с чаем. А передал его для 27-летнего задержанного его 28-летний приятель. Ранее он, кстати, уже был судим.

- Результаты исследования, проведенного сотрудниками экспертно-криминалистического центра МВД, показали, что изъятое вещество является гашишем, - прокомментировали в пресс-службе МВД Тувы. – Его масса - 7,66 граммов. При проведении допроса подозреваемый дал признательные показания.

По данному факту сейчас возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство и пересылка наркотических средств». Отправитель «посылки» сейчас сам снова может загреметь в колонию. И срок ему грозит внушительный - от десяти до двадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU