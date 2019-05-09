2019-05-09T15:31:49+03:00
Общество

Совет отцов помог открыть в Красноярске пункт проката кресел для новорожденных

Получить их можно совершенно бесплатно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Совет отцов помог открыть в Красноярске пункт проката кресел для новорожденныхСовет отцов помог открыть в Красноярске пункт проката кресел для новорожденныхФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске открылся пункт проката детских автокресел для новорожденных. Эта информация будет полезной для будущих мам и их родственников. По закону перевозка детей в автомобилях без специального удерживающего устройства запрещена. Но если достать детское кресло для уже сидячих малышей особой проблемы не вызывает, то в случае с новорожденными приходится немного сложнее.

На помощь молодым родителям пришел Совет отцов Красноярского края, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого минздрава. По инициативе Совета в рамках проекта «Отцовский патруль в рамках Совета отцов Красноярского края: безопасная дорога детям» открылся специализированный пункт проката. Здесь можно получить детское автокресло для новорожденных совершенно бесплатно.

КОНКРЕТНО

Пункт проката находится по адресу: улица Урицкого, 61, офис 30. Выдача кресел осуществляется по предварительной записи по телефону 276-79-17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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