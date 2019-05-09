Совет отцов помог открыть в Красноярске пункт проката кресел для новорожденных
В Красноярске открылся пункт проката детских автокресел для новорожденных. Эта информация будет полезной для будущих мам и их родственников. По закону перевозка детей в автомобилях без специального удерживающего устройства запрещена. Но если достать детское кресло для уже сидячих малышей особой проблемы не вызывает, то в случае с новорожденными приходится немного сложнее.
На помощь молодым родителям пришел Совет отцов Красноярского края, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого минздрава. По инициативе Совета в рамках проекта «Отцовский патруль в рамках Совета отцов Красноярского края: безопасная дорога детям» открылся специализированный пункт проката. Здесь можно получить детское автокресло для новорожденных совершенно бесплатно.
КОНКРЕТНО
Пункт проката находится по адресу: улица Урицкого, 61, офис 30. Выдача кресел осуществляется по предварительной записи по телефону 276-79-17.
ИСТОЧНИК KP.RU