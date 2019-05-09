Приграничная Тува столкнулась с риском заражения бубонной чумой

СЕГОДНЯ 14:13 2019-05-09T14:13:12+03:00

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Тува столкнулась с риском заражения бубонной чумой. Страшное заболевание, от которого в Европе в средние века вымирали целые города, проявляется и в 21 веке. Стало известно, что в одном из районов Монголии, который граничит с территорией Тувы, от чумы уже умерло два человека – 28 апреля и 1 мая. В связи с этими событиями глава Тувы Шолбан Кара-оол поручил развернуть разъяснительную кампанию среди населения.

- На территории Тувы проведены все оперативные действия, чтобы бубонная чума не перенеслась к нам из Монголии. На таможенных пунктах проводятся карантинные мероприятия, поэтому кто-то из земляков может оказаться в таких условиях, что не сможет пересечь госграницу. Прошу это учитывать при планировании своих поездок. К счастью, российских граждан, пострадавших от чумы, на сегодняшний день нет. Но призываю быть максимально бдительными. Переносчики чумы – это суслики-тарбаганы. Ни в коем случае не прибегайте к незаконному промыслу, охоте на краснокнижных сусликов-тарбаганов. Ведь бытует мнение, что мясо этих животных имеет лечебные свойство. Но сейчас это смертельно опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU