СЕГОДНЯ 09:48 2019-05-09T09:48:14+03:00

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В аэропорту Красноярска произошел пожар. Очевидцы, которые находились в здании терминала, сняли на видео открытый огонь и многометровый столб дыма на взлетно-посадочной полосе. Комментарий за кадром: «Только разгорается».

В аэропорту Красноярска на взлетно-посадочной полосе произошел пожар.На ВПП красноярского аэропорта произошел пожар. Видео ТВК прислали очевидцы. Что именно горело - выясняется.

Произошло это ранним утром, примерно в 5:30. Также на видео попали две пожарных цистерны, которые мчались к месту возгорания. Одна остановилась в непосредственной близости, другая отъехала дальше.

Новостям ТВК удалось получить комментарий пресс-службы аэропорта «Красноярск». Там пояснили, что загорелась дача, которая находится за периметром взлетно-посадочной полосы. Так ли это на самом деле? В той стороне действительно находится дачный массив, однако, судя по видео, между ним и режимной территорией растут деревья и они не загораживают огонь. Напротив, огонь горит перед ними.

В пресс-службе краевого МЧС обещают прокомментировать информацию позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU