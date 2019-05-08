Полицейские устроили флешмоб ко Дню Победы, станцевав с красноярцами в форме военных лет

СЕГОДНЯ 18:00 2019-05-08T18:01:23+03:00

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Полицейские умеют не только защищать, но и... петь песни военных лет, и танцевать вальс, без которого не обходится ни один День Победы. 8 мая в Красноярске на площади Революции они провели необычный флешмоб, посвященный предстоящему празднику.

Фото: Диана ИВАНОВА

Сотрудники МВД по Красноярскому краю устроили концерт, на котором исполняли любимые всеми песни военного времени. А потом артисты ансамбля «Голоса Енисея» начали приглашать прохожих на вальс. И хотя погода была довольно прохладно и пасмурной, настроение у красноярцев явно поднималось.

Фото: Диана ИВАНОВА

Десятки горожан не просто с удовольствием слушали песни в исполнении ансамбля, многие подпевали, а потом и танцевали с полицейскими. Как признались сами артисты, этой акцией они хотели поздравить красноярцев с 9 мая и пригласить на праздничный концерт, который пройдет завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU