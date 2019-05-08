В Ачинске годовалая малышка выпала из окна 5-го этажа многоэтажки и чудом выжила

СЕГОДНЯ 17:21 2019-05-08T17:21:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ачинске годовалая малышка выпала из окна 5-го этажа и чудом выжила, рассказали в СУ СКР по Красноярскому краю. Случилось все, как это обычно и бывает, когда взрослых не было рядом: мама девочки на некоторое время вышла из комнаты, где она находилась, и оглянуться не успела, как ребенок сорвался с большой высоты.

Известно, что девочке 1 год и 3 месяца. Семья, в которой она растет, благополучная, и произошло это по трагическому стечению обстоятельств. Ребенок вскарабкался на подоконник с дивана, а затем выпал в окно. При падении малышка получила множественные травмы и переломы, однако чудом выжила. Сейчас она находится в реанимации. Ее жизни ничего не угрожает, однако ребенку предстоит долгий период выздоровления. В СК по Красноярскому краю начали доследственную проверку случившегося. После нее будет принято процессуальное решение и станет известно, будет ли возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU