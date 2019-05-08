2019-05-08T14:57:17+03:00
Общество

Работники  «Гортранса» в Красноярске добились выплаты не достающей зарплаты через прокуратуру

Предприятие не проводило индексацию за прошлый год
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Работники «Гортранса» в Красноярске добились повышения зарплаты через прокуратуруРаботники «Гортранса» в Красноярске добились повышения зарплаты через прокуратуруФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Работники «Гортранса» в Красноярске подали жалобу в прокуратуру на действия руководства предприятия, которое не индексировало им заработную плату в прошлом году, как того требует Трудовой кодекс. И оказались совершенно правы, что подтвердила прокурорская проверка, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Надзорники нашли и еще ряд нарушений. К примеру, индексация заработной платы вообще не предусмотрена на предприятии - такой пункт отсутствовал в коллективном договоре. Более того, сроки выплаты зарплаты и окончательного рассчета также предприятие не соблюдало.

В итоге, руководителю «Гортранса» и главе департамента транспорта мэрии Красноярска вынесли представление устранить нарушение. Юрлицо же оштрафовали за нарушение Трудового кодекса на 30 тысяч рублей. Недостающие деньги работникам выплатили - сумма составила 398 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске начнет работать речной фонтан у острова Посадный
Троллейбус с USB - портами и кондиционерами запустят 9 мая в Красноярске
В Красноярске на набережной высадят 200 деревьев и 2 000 кустарников
В красноярской школе ко Дню Победы воссоздали быт военного эвакогоспиталя
«Ты же у нас была уже, Муха»: в Красноярске бездомные собаки сами прыгают в машины для отлова
Tele2 первой в России запустила eSIM
В Красноярске на праздничных выходных будет прохладно и дождливо
По Красноярску вновь прокатилась волна сообщений о ложных минированиях
Удушающий смог вновь накрыл Красноярск
Банк УРАЛСИБ увеличил сумму кредита наличными без подтверждения дохода до 300 тысяч рублей
Более 600 человек пострадало от укусов клещей в Красноярском крае
Только белые: мэрия Красноярска закупает 8 новых автомобилей за 8 миллионов рублей
В Красноярске при пожаре в жилой многоэтажке погибла женщина
В Красноярском крае прокуратура заблокировала сайт, продающий устройства для хищения воды и света
Собирается ли «Сибиряк» исправлять дефекты строительства Николаевского проспекта в Красноярске