Работники  «Гортранса» в Красноярске добились выплаты не достающей зарплаты через прокуратуру

СЕГОДНЯ 14:57 2019-05-08T14:57:17+03:00

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Работники «Гортранса» в Красноярске подали жалобу в прокуратуру на действия руководства предприятия, которое не индексировало им заработную плату в прошлом году, как того требует Трудовой кодекс. И оказались совершенно правы, что подтвердила прокурорская проверка, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Надзорники нашли и еще ряд нарушений. К примеру, индексация заработной платы вообще не предусмотрена на предприятии - такой пункт отсутствовал в коллективном договоре. Более того, сроки выплаты зарплаты и окончательного рассчета также предприятие не соблюдало.

В итоге, руководителю «Гортранса» и главе департамента транспорта мэрии Красноярска вынесли представление устранить нарушение. Юрлицо же оштрафовали за нарушение Трудового кодекса на 30 тысяч рублей. Недостающие деньги работникам выплатили - сумма составила 398 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU