2019-05-08T14:16:00+03:00
Общество

В Красноярске начнет работать речной фонтан у острова Посадный

Запуск сегодня, в дальнейшем будут включать каждый пятницу и субботу
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Запуск речного фонтана намечен на 8 маяЗапуск речного фонтана намечен на 8 маяФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске начнет работать речной фонтан у острова Посадный. Первый в этом сезоне запуск состоится 8 мая в 18.30 по местному времени. Напомним, речной фонтан заработалв Красноярске в прошлом году послепродолжительного простоя. 14 лет фонтан не включали. Струи воды, бьющие из Енисея у острова Посадный, видны с обоих берегов реки и Коммунального моста.

Известно, что больше фонтан простаивать не будет: его обещают запускать каждые пятницу и субботу, а также в праздничные дни. Речной фонтан запустят вместе с фонтаном на Театральной площади под музыку из любимого многими сериала «Игра престолов». Работать он будет по пятницам и субботам с 19.00 до позднего вечера, до 23.00. С подсветкой. В мае ее будут включать по вечерам, в 21.30. Желающие полюбоваться, добро пожаловать на набережную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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