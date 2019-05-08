2019-05-08T12:51:18+03:00
Общество

Троллейбус с USB - портами и кондиционерами запустят 9 мая в Красноярске

Правда, пока один: поставщик сорвал контракт, и на него завели уголовное дело
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Новый троллейбус Фото: администрация КрасноярскаНовый троллейбус Фото: администрация Красноярска
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На улицы Красноярска 9 мая выйдет в первый рейс новенький троллейбус «Тролза», выпущенный на заводе в Энгельсе. Его запустят по маршруту № 7, сообщили в департаменте транспорта Красноярска.

Машина с низким полом специально приспособлена для маломобильных красноярцев. В салоне имеется кондиционер, видеокамеры, монитор для связи с пассажирами, а также USB-порты, от которых можно позарядить своеумобильное устройство. Те, кому нужна помощь, чтобы попасть в салон, могут воспользоваться кнопкой вызова экипажа - она есть внутри и снаружи.

Напомним, контракт на поставку 8 троллейбусов администрация заключила с заводом «Тролза» в прошлом году, рассчитывая, что машины начнут поступать в город к Универсиаде. Однако поставщик сорвал контракт, и из 8 положенных по договору троллейбусов в город прибыл только один. На директора завода завели уголовное дело, на предприятиии силовики провели обыски. Известно, что завод обанкротился. Как пояснили в мэрии Краснорска, поставка троллейбусов в город не прекратится: к 2021 году в планах администрации полностью обновить парк троллейбусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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