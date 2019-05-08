2019-05-08T10:19:09+03:00
Общество

В красноярской школе ко Дню Победы воссоздали быт военного эвакогоспиталя

... именно здесь когда-то лечились от от ран бойцы Красной Армии
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Снимки реконструкции эвакогоспиталя Фото: пресс-служба администрации КрасноярскаСнимки реконструкции эвакогоспиталя Фото: пресс-служба администрации Красноярска
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Ученики аэрокосмической школы в Красноярске воссоздали быт эвакуационного госпиталя, который располагался здесь во время Великой Отечественной. Как рассказали в пресс-службе администрации Красноярска, педагоги и ученики долго готовились к реконструкции.

- Изучали быт эвакогоспиталей, искали реквизит. Специально для фотосессии сшили медицинские халаты и шапочки, с дач привезли старые одеяла, алюминиевые ложки, железную посуду и панцирную кровать, один из учеников даже нашел дома губную гармошку, а кирзовые сапоги и военную форму позаимствовали в школьном театре, - говорят в мэрии.

Современные футболки и батареи немного выдают ребят Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Современные футболки и батареи немного выдают ребят Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Снимки вышли наредкость похожими. Словно и правда не сегодня сделаны, а в то далекое и трудное время. Знатоков Великой Отечественной, конечно, ими не проведешь: ребят все-таки выдают детали: современные радиаторы отпления, футболки, - в общем, незначительные мелочи. Но в целом получилось очень аутентично.

Напомним, что школа в Красноярске была построена в 1936 году. В военное время тут располагался эвакогоспиталь № 938 на 525 коек. Главным врачом был Яков Моисеевич Коган.

ИСТОЧНИК KP.RU

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