2019-05-08T11:17:27+03:00
Дом. Семья

«Ты же у нас была уже, Муха»: в Красноярске бездомные собаки сами прыгают в машины для отлова

Не боятся ни сачков, ни клеток - видать, в приюте сытнее кормят
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Муха наотрез отказалась выходить из машины для отлова бездомных собак Фото: стопкадр с видео «Бездомный пес»Муха наотрез отказалась выходить из машины для отлова бездомных собак Фото: стопкадр с видео «Бездомный пес»
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В Красноярске сняли видео, как бездомные собаки сами прыгают в машины для отлова. Видео опубликовали в паблике компании «Бездомный пес».

Муха - крупная палевая дворняга у работников компании «Бездомный пес», которая занимается отловом и стерилизацией собак в Красноярске, теперь любимица. А еще она звезда видео, облетевшего все соцсети. Красноярцев Муха удивила тем, что сама запрыгнула в машину для отлова. И наотрез отказалась из нее выходить. Ни сачки для отлова, ни клетки собаку не пугают: она изо всех сил жмется к отловщикам, радостно виляет хвостом и тянется за лаской. Ну, как такую обидеть...

Видео: группа «Бездомный Пёс».

- Ты чего, Муха? Ты же была у нас уже. Опять пришла? - наглаживая бездомную дворнягу по гладким бокам, удивляются отловщики. А Муха знай радуется. Забилась в угол машины и показывает: дескать, не уйду и не просите.

Дворняга и на самом деле недавно в «Бездомном псе» побывала: ее отловили, стерилизовали, чипировали и выпустили на свободу - так полагается по закону. Но за время, пока после операции приходила в себя в приюте, видать, прикипела к отловщикам. Да и чего уж говорить, кормят в приюте лучше, чем на воле, где Мухе самой абы как приходилось искать себе пропитание.

- Такие ситуации - не редкость, - говорят в «Бездомном псе». - У нас был случай, когда собака сама прыгнула в пустой сачок, когда работник волочил его по земле. Просто они знают, что здесь их покормят и привыкают аже ко временному пристанищу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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