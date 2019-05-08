В Красноярске на 9 мая будет прохладно и дождливо

СЕГОДНЯ 07:31 2019-05-08T07:31:17+03:00

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Праздничные выходные в Красноярске будут дождливыми и прохладными. Метеорологи прогнозируют похолодание 9 мая - пасмурно, дождь. Так что, если отправитесь гулять или смотреть праздничное шествие, посвященное 74-й годовщине Победв в Великой Отечественной, не забудьте потеплее одеться и прихватить с собой зонтик. Ветер обещают умеренный, переменный: его направление постоянно будет меняться с северо-западного на юго-западное, сообщает Ньюслаб.

Среда, 8 мая, будет теплой. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 - 20 градусов в дневное время. В Красноярске облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду. Синоптики поясняют, что ветренная погода поспособствует рассеиванию в воздухе загрязняющих веществ. И, возможно, смог и резкий запах гари, на который жаловались красноярцы в последние дни, исчезнет.

ИСТОЧНИК KP.RU