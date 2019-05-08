СЕГОДНЯ 06:49 2019-05-08T06:50:51+03:00

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По Красноярску вновь прокатилась волна сообщений о ложных минированиях. Второй день подряд один за другим в городе эвакуируют торговые центры. Напомним, накануне вывели из зданий посетителей из ЦУМа, «Славянского» и бизнец-центра «Европа». Случилось это вечером, около 17.00 по местному времени. Следом стало известно, что покупателей и персонал вывели из «Авиатора» и «Комсомольского», «Взлетки-Плаза». А в среду, 8 мая, эвакуировали «Квант». Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в адрес руководства торговых центров. На место ЧП сразу же выдвинулись бригады спасателей, полиции и кинологи со специально обученными собаками.

В ЦУМе, «Европе» и «Славянском» угроза не подтвердилась. В «Кванте» все еще работают спасатели, проверяют метр за метром здание.

Бригады медиков также дежурят у зданийФото: Мария МИШКИНА

Фото: Мария МИШКИНА

- Работа парализована, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск сотрудники «Кванта». - Паники никакой не было, все вышли быстро, но убытки все равно от всего этого, конечно, есть - столько времени упущено. Так работали бы в штатном режиме.

Добавим, что это уже не первая волна сообщений о ложных минированиях, которая проходит по всей стране. В январе были разосланы угрозы в сотни школ и детей в спешном порядке приходилось выводить на улицу. В апреле «минировали» торговые центры, стадионы, кинотеатры.

ИСТОЧНИК KP.RU