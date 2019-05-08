Только белые: мэрия Красноярска закупает 8 новых автомобилей за 8 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 04:24 2019-05-08T04:28:58+03:00

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Власти Красноярска решили обновить автопарк. Тендер на приобретение 8 новых автомобилей появился на сайте госзакупок. Согласно ему на покупку автомобилей решено потратить 8 миллионов рублей из городской казны. Важным условием является то, что автомобили должны быть абсолютно новыми - без сколов, зарапин и трещин, а также только белого цвета. Добавим, что последний раз чиновники покупали себе машины прошлым летом.

Помимо прочего машины для мэрии должны быть с бензиновым двигателем объемом не менее 1 598 кубических сантиметров, пятиступенчатой коробкой передач, объем бака - от 50 литров. Обязательное условие - кондиционер, он в салоне должен быть. Кроме того, среди технических требований следующие: 5 посадочных мест, ширина авть не менее 1 760 миллиметров, высота — не более 1 495 миллиметров, длинна — не менее 4 560 миллиметров. Победитель определится уже 27 мая, а машины новые у мэрии появятся до 15 августа.

В администрации уверяют, что сделано это в целях замены парка автомобилей со стопроцентным износом.

ИСТОЧНИК KP.RU