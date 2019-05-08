2019-05-08T03:37:04+03:00
Происшествия

«Горело все до 5-го этажа»: в Красноярске при пожаре в жилой многоэтажке погибла женщина

Еще 60 человек эвакуировали
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: ТВКФото: ТВК
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В Красноярске минувшим вечером случился страшный пожар в многоквартирнике по Королева, 14, сообщает ТВК. Полыхнуло в «гостинке» на втором этаже. Местные говорят, пока ждали пожарных то и дело слышали, как в квартире что-то хлопает и взрываатся. В ГУ МЧС по Красноярскому краю добавили, что после начала пожара 50 жителей дома сами выбежали на улицу, услышав запах дыма, еще 10 эвакуировали пожарные, четверых пришлось буквально доставать из опасной зоны - их эвакуировали по автолестнице. По официальной информации, погибла женщина - владелица квартиры, где случился пожар.

Случилось все около 20.00. К моменту прибытия пожарных квартира полностью выгорела.

«Мы живем в следующем доме, смотрели в окошко – горело все до пятого этажа. Мы живем в такой же гостинке. Это страшно. Есть у нас соседи, которые пьют. Я бы не хотела оказаться в данной ситуации», - рассказала одна из жительниц улицы Королева.

Причины пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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