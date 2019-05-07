В Красноярском крае прокуратура заблокировала сайт, продающий устройства для хищения воды и света

СЕГОДНЯ 17:30 2019-05-07T17:30:34+03:00

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Прокуратура Ермаковского района в результате мониторинга интернета обнаружила сайт, на котором есть информация, как обманывать счетчики расхода воды и электроэнергии. Владельцы этого ресурса завлекали гостей обещаниями, что те могут экономить тысячи рублей в месяц на оплате коммунальных услуг (что довольно сомнительно). Для этого якобы нужно лишь приобрести у них чудо-устройства, так называемые неодимовые магниты.

Между тем, использование таких устройств незаконно. К тому же нарушает имущественные права граждан – потребителей коммунальных услуг. Ведь, как известно, помимо счетчиков в квартирах еще есть счетчики, которые учитывают потребление воды целым домом. И если в одной квартиры кто-то вот так незаконно сэкономит, значит, недостача потом ложится на плечи всех остальных собственников.

Прокурор Ермаковского района направил в Октябрьский районный суд иск, который и был удовлетворен. В настоящее время сайт заблокирован, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU