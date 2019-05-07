В Красноярске разморозили очередь в детские сады

СЕГОДНЯ 16:27 2019-05-07T16:27:57+03:00

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В Красноярске завершился первый этап комплектования детский садов. Места в них получили около 13 тысяч ребятишек. После этого очередь разморозили. И теперь родители смогут увидеть либо новое положение своего ребенка в очереди, либо статус «скомплектован» и информацию, в каком конкретно детском саду ему предоставлено место.

У родителей есть 10 дней на то, чтобы определиться, согласны ли они на предложенный садик или нет. Согласие нужно подтвердить. Если оставили без ответа, значит, против предложенного места, и тогда ребенка автоматически вернут в очередь, он попадет под вторую волну комплектования.

- Если у семьи есть предпочтение к конкретному микрорайону, но места в муниципальном учреждении не нашлось, родители могут рассмотреть вариант с частным садиком, которые является участником муниципальной программы. Размер родительской платы в данном случае составит 1641 рубль, - рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Выдача направлений в детский сад начнется с 1 июня. И в течение месяца нужно будет собрать весь пакет для зачисления.

ИСТОЧНИК KP.RU