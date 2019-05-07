2019-05-07T16:27:57+03:00
Общество

В Красноярске разморозили очередь в детские сады

Первый этап комплектования завершился
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске разморозили очередь в детские садыВ Красноярске разморозили очередь в детские садыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске завершился первый этап комплектования детский садов. Места в них получили около 13 тысяч ребятишек. После этого очередь разморозили. И теперь родители смогут увидеть либо новое положение своего ребенка в очереди, либо статус «скомплектован» и информацию, в каком конкретно детском саду ему предоставлено место.

У родителей есть 10 дней на то, чтобы определиться, согласны ли они на предложенный садик или нет. Согласие нужно подтвердить. Если оставили без ответа, значит, против предложенного места, и тогда ребенка автоматически вернут в очередь, он попадет под вторую волну комплектования.

- Если у семьи есть предпочтение к конкретному микрорайону, но места в муниципальном учреждении не нашлось, родители могут рассмотреть вариант с частным садиком, которые является участником муниципальной программы. Размер родительской платы в данном случае составит 1641 рубль, - рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Выдача направлений в детский сад начнется с 1 июня. И в течение месяца нужно будет собрать весь пакет для зачисления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае прокуратура заблокировала сайт, продающий устройства для хищения воды и света
Собирается ли «Сибиряк» исправлять дефекты строительства Николаевского проспекта в Красноярске
Житель Красноярска пошел под суд за попытку перепродать боевые ордена и медали
В Эвенкии улетевший в кювет водитель пытался откупиться от инспектора взяткой в 35 тысяч
В Красноярске один за другим эвакуируют заминированные торговые центры
В Красноярске растаявший снег показал качество строительства объекта Универсиады
Красноярский лихач едва не лишился 10-го айфона из-за штрафов в 17 тысяч
Жительница Хакасии по доброте душевной лишилась денег и золотых украшений
ВТБ снизил ставки по автокредитам
На юге Красноярского края туристка надела неправильную обувь и сломала на Борусе ногу
Tele2 назначила технического директора филиала в Красноярском крае
На Таймыре под завалами детского сада погиб 11-летний ребенок
В Красноярске клещи атакуют горожан даже на обработанных местах
В Красноярске пожилой мужчина ушел на кладбище и пропал: найдена одежда и телефон
В Хакасии пройдет чемпионат по компьютерной грамотности среди юзеров категории 60+
Красноярские фонтаны на открытии сыграют музыку из «Игры престолов»
В Туве спасатели на вертолете эвакуировали с гор раненного туриста
Зачем сухопутный красноярский зоопарк покупает лодку за 2 миллиона рублей
В Родительский день Красноярск встал в пробки
В Красноярске на Енисее обнаружили лодку с ребенком
Доходы губернатора Красноярского края сократились в 10 раз