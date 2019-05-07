2019-05-07T15:17:37+03:00
Происшествия

В Эвенкии улетевший в кювет водитель пытался откупиться от инспектора взяткой в 35 тысяч

К административному делу добавил еще и уголовное
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Эвенкии улетевший в кювет водитель пытался откупиться от инспектора взяткой в 35 тысячВ Эвенкии улетевший в кювет водитель пытался откупиться от инспектора взяткой в 35 тысячФото: Мария ЛЕНЦ
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В октябре прошлого года инспектор ГИБДД патрулировал улицы Ванавары и обнаружил в кювете автомобиль Nissan. 48-летний владелец иномарки находился рядом и был настолько пьян, что было понятно даже без алкотеста. Гражданина забрали в отделение полиции, чтобы выяснить причины случившегося и составить административный протокол.

Дело бы закончилось 30-тысячным штрафом, плюс водитель на два года переквалифицировался бы в пешехода, если бы молча признал свою вину. Но нет, он решил договориться с инспектором и предложил ему 35 тысяч рублей взятки. Взамен просил указать в протоколе, что в кювет он съехал трезвым, а уже после напился. Наказание за это куда менее суровое.

Однако дорожный инспектор от такого предложения отказался и сообщил о попытке дать взятку. Как рсказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, уголовное дело с обвинительным заключением уже передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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