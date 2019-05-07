2019-05-07T15:32:48+03:00
Происшествия

В Красноярске один за другим эвакуируют заминированные торговые центры

Уже вывели посетителей из ЦУМа, «Славянского» и бизнец-центра «Европа»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Взлетка-Плаза. Рядом стоят «скорая» и пожарные. Фото: Оксана КОЗЛОВАВзлетка-Плаза. Рядом стоят «скорая» и пожарные. Фото: Оксана КОЗЛОВА
Изменить размер текста:

До Красноярска докатилась волна массовых минирований торговых и офисных центров. Примерно в17:20 посетителей Красноярского ЦУМа по громкой связи попросили покинуть здание и выйти на улицу через ближайшие выходы. Тем, кто планировал вернуться, сообщили, что осмотр займет несколько часов, поэтому вряд ли торговый центр сегодня откроется.

В Красноярске один за другим эвакуируют посетителей из заминированных торговых центров.Больше: vk.com/videos-49666107 Главные новости Красноярска: vk.com/trk7ru

Также поступила информация о минировании торгового центра «Славянский» и бизнес-центра «Европа», сообщает 7 канал. Следом стало известно, что покупателей и персонал вывели из «Авиатора» и «Комсомольского», «Взлетки-Плаза». На место уже прибыла полиция. Однако ни в самой полиции, ни в управлении ФСБ пока никаких комментариев не дают.Также не сообщается, каким образом поступают сигналы – по телефону или на электронную почту.

Напомним, что это уже не первая дезинфармационная атака, которая проходит по всей стране. В январе «минеры» разослали угрозы в сотни школ и детей в спешном порядке приходилось выводить на улицу. В апреле «минировали» торговые центры, стадионы, кинотеатры.

Фото: Оксана КОЗЛОВА

Фото: Оксана КОЗЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Эвенкии улетевший в кювет водитель пытался откупиться от инспектора взяткой в 35 тысяч
В Красноярске растаявший снег показал качество строительства объекта Универсиады
Красноярский лихач едва не лишился 10-го айфона из-за штрафов в 17 тысяч
Жительница Хакасии по доброте душевной лишилась денег и золотых украшений
ВТБ снизил ставки по автокредитам
На юге Красноярского края туристка надела неправильную обувь и сломала на Борусе ногу
Tele2 назначила технического директора филиала в Красноярском крае
На Таймыре под завалами детского сада погиб 11-летний ребенок
В Красноярске клещи атакуют горожан даже на обработанных местах
В Красноярске пожилой мужчина ушел на кладбище и пропал: найдена одежда и телефон
В Хакасии пройдет чемпионат по компьютерной грамотности среди юзеров категории 60+
Красноярские фонтаны на открытии сыграют музыку из «Игры престолов»
В Туве спасатели на вертолете эвакуировали с гор раненного туриста
Зачем сухопутный красноярский зоопарк покупает лодку за 2 миллиона рублей
В Родительский день Красноярск встал в пробки
В Красноярске на Енисее обнаружили лодку с ребенком
Доходы губернатора Красноярского края сократились в 10 раз