В Красноярске один за другим эвакуируют заминированные торговые центры

СЕГОДНЯ 14:53 2019-05-07T15:32:48+03:00

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До Красноярска докатилась волна массовых минирований торговых и офисных центров. Примерно в17:20 посетителей Красноярского ЦУМа по громкой связи попросили покинуть здание и выйти на улицу через ближайшие выходы. Тем, кто планировал вернуться, сообщили, что осмотр займет несколько часов, поэтому вряд ли торговый центр сегодня откроется.

В Красноярске один за другим эвакуируют посетителей из заминированных торговых центров.Больше: vk.com/videos-49666107 Главные новости Красноярска: vk.com/trk7ru

Также поступила информация о минировании торгового центра «Славянский» и бизнес-центра «Европа», сообщает 7 канал. Следом стало известно, что покупателей и персонал вывели из «Авиатора» и «Комсомольского», «Взлетки-Плаза». На место уже прибыла полиция. Однако ни в самой полиции, ни в управлении ФСБ пока никаких комментариев не дают.Также не сообщается, каким образом поступают сигналы – по телефону или на электронную почту.

Напомним, что это уже не первая дезинфармационная атака, которая проходит по всей стране. В январе «минеры» разослали угрозы в сотни школ и детей в спешном порядке приходилось выводить на улицу. В апреле «минировали» торговые центры, стадионы, кинотеатры.

Фото: Оксана КОЗЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU