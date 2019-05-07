2019-05-07T13:12:23+03:00
Происшествия

Жительница Хакасии по доброте душевной лишилась денег и золотых украшений

К ней в дом постучалась голодная незнакомка
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Жительница Хакасии по доброте душевной лишилась денег и золотых украшенийЖительница Хакасии по доброте душевной лишилась денег и золотых украшенийФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Жительница Черемушек лишилась денег и золотых украшений, когда решила по доброте душевной помочь незнакомке. Вот что рассказали об этой истории «Комсомольской правде»-Красноярске в пресс-службе хакасской полиции.

В дверь к пострадавшей позвонила женщина и попросила дать ей что-нибудь на пропитание: «Денег нет, кушать хочется» - взмолилась незнакомка. Хозяйка квартира отправилась на кухню за продуктами. Отсутствовала минуты две, не больше. Потом вручила гостье пакет, та поблагодарила и ушла. А вместе с нею пропали, как оказалось, золотое кольцо, цепочка и 200 рублей. Итого сумма ущерба – 5 тысяч.

В полиции со слов потерпевшей составили фоторобот мошенницы, сняла отпечатки ее пальцев с мебели. Оказалось, что 34-летняя гражданка родом из Ширинского района, на нее заведено уголовное дело за кражу чуждого имущества. Теперь будет и второе. На данный момент она задержана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Хакасия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Эвенкии улетевший в кювет водитель пытался откупиться от инспектора взяткой в 35 тысяч
В Красноярске один за другим эвакуируют заминированные торговые центры
В Красноярске растаявший снег показал качество строительства объекта Универсиады
Красноярский лихач едва не лишился 10-го айфона из-за штрафов в 17 тысяч
ВТБ снизил ставки по автокредитам
На юге Красноярского края туристка надела неправильную обувь и сломала на Борусе ногу
Tele2 назначила технического директора филиала в Красноярском крае
На Таймыре под завалами детского сада погиб 11-летний ребенок
В Красноярске клещи атакуют горожан даже на обработанных местах
В Красноярске пожилой мужчина ушел на кладбище и пропал: найдена одежда и телефон
В Хакасии пройдет чемпионат по компьютерной грамотности среди юзеров категории 60+
Красноярские фонтаны на открытии сыграют музыку из «Игры престолов»
В Туве спасатели на вертолете эвакуировали с гор раненного туриста
Зачем сухопутный красноярский зоопарк покупает лодку за 2 миллиона рублей
В Родительский день Красноярск встал в пробки
В Красноярске на Енисее обнаружили лодку с ребенком
Доходы губернатора Красноярского края сократились в 10 раз