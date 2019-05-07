Жительница Хакасии по доброте душевной лишилась денег и золотых украшений

СЕГОДНЯ 13:12 2019-05-07T13:12:23+03:00

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Жительница Черемушек лишилась денег и золотых украшений, когда решила по доброте душевной помочь незнакомке. Вот что рассказали об этой истории «Комсомольской правде»-Красноярске в пресс-службе хакасской полиции.

В дверь к пострадавшей позвонила женщина и попросила дать ей что-нибудь на пропитание: «Денег нет, кушать хочется» - взмолилась незнакомка. Хозяйка квартира отправилась на кухню за продуктами. Отсутствовала минуты две, не больше. Потом вручила гостье пакет, та поблагодарила и ушла. А вместе с нею пропали, как оказалось, золотое кольцо, цепочка и 200 рублей. Итого сумма ущерба – 5 тысяч.

В полиции со слов потерпевшей составили фоторобот мошенницы, сняла отпечатки ее пальцев с мебели. Оказалось, что 34-летняя гражданка родом из Ширинского района, на нее заведено уголовное дело за кражу чуждого имущества. Теперь будет и второе. На данный момент она задержана.

ИСТОЧНИК KP.RU