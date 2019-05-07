На юге Красноярского края туристка надела неправильную обувь и сломала на Борусе ногу

СЕГОДНЯ 12:26 2019-05-07T12:26:36+03:00

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Две подруги-туристки из Хакасии приехали в национальный парк «Шушенский бор» 3 мая, чтобы отдохнуть на выходных и подняться на знаменитую гору Борус. Планировали покорить как минимум одну из пяти вершин. Перед тем, как начать восхождение, отметились у администратора парка, записали свои фамилии и двинулись в путь.

Но, увы, экипировка девушек оставляла желать лучшего. Обулись они совсем неподходяще для горных прогулок. И результате одна из них оступилась, упала и сломала ногу. Понятное дело, что выбраться самостоятельно она не смогла, да и у подруги не хватило бы сил донести ее вниз.

К счастью, на той части Боруса хорошо ловит сотовая связь, поэтому подмогу туристки вызвали по телефону. Спасатели Южно-Сибирского ПСО прилетели за ними на вертолете, увези в Абакан и передали раненую бригаде «Скорой помощи».

В пресс-службе МЧС по Хакасии предупреждают, что, выходя в поход, обязательно нужно сообщать о себе, как это сделали абаканские туристки. При этом правильная экипировка имеет большое значение: обувь должна быть комфортной, плотно прилегать к ступне и не скользить.

ИСТОЧНИК KP.RU