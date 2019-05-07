2019-05-07T11:52:54+03:00
Происшествия

На Таймыре под завалами детского сада погиб 11-летний ребенок

Следователи завели уголовное дело
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На Таймыре под завалами детского сада погиб 11-летний ребенокНа Таймыре под завалами детского сада погиб 11-летний ребенокФото: Мария ЛЕНЦ
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На севере Красноярского края в поселке Хатанга погиб 11-летний ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, как это произошло. По предварительной версии 29 апреля трое детей, 10, 11 и 13 лет, проводили время возле заброшенного детского сада. Мальчики по личной инициативе разбирали кирпичную стену здания, собирались использовать кирпич в хозяйственных нуждах.

Неожиданно одна стена не выдержала и обрушилась прямо на старших детей. В результате камнепада под завалами 11-летний мальчик скончался. Второй получил множественные раны, у него внутренние повреждения и переломы обеих ног. Однако он жив и находится в больнице.

Для установления точных причин смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются свидетели и родственники детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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