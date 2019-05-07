В Красноярске клещи атакуют горожан даже на обработанных местах

7 Май 11:31 2019-05-08T07:36:14+03:00

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В Красноярске за минувшую неделю с жалобами на укусы клещей обратились 66 человек, в том числе 13 детей. А всего с начала сезона зарегистрировано 130 случаев присасывания. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого Роспотребнадзора, контакты произошла на территориях, которые уже подверглись акарицидной обработке. Это микрорайоны Ветлужанка и Академгородок, популярные места отдыха – Торгашинский хребет, Николаевская сопка, остров Татышев, парк флоры и фауны «Роев ручей», сквер «Новая заря» и другие.

С начала сезона в городе и его окрестностях от клещей уже обработано более 274 гектаров. Но либо клещей слишком много, либо обработали слабо и нужно будет повторить.

Добавим немного информации по краю. С начала сезона в медицинские организации с жалобами 603 человека, из них 175 детей. За минувшую неделю – 362 человека, в том числе 94 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU