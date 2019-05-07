СЕГОДНЯ 10:46 2019-05-07T10:46:56+03:00

В Красноярске пожилой мужчина ушел на кладбище и пропал: найдена одежда и телефон. Ориентировка: "Поиск пропавших детей - Красноярск"

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В Красноярске пропал пожилой мужчина. По информации родных, накануне 6 мая в полдень он вышел из дома на Судостроительной, 171. Сказал, что поедет на левый берег, на Троицкое кладбище, в Покровку. Однако вечером домой не вернулся. При поисках на кладбище была обнаружена куртка дедушки, а в кармане сотовый телефон. Нужна помощь, ведь мужчине 78 лет.

Волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» составили ориентировку, которую можно распечатать и распространить. Зовут мужчину Колегов Николай Иванович. Его приметы: рост 168 см, среднего телосложения, волосы седые, редкие, глаза голубые. Был одет в бежевую ветровку, синие джины, черные кроссовки с зеленой подошвой и зелеными вставками, на голове бежевая матерчатая кепка.

Пока нет информации, связано ли его исчезновение с пожаром на кладбище. Напомним, накануне там загорелся мусор и сухая трава, выгорело около 250 квадратных метров.

Всех, кому может быть известна информация о Николае Ивановиче, просьба позвонить по телефонам:

- (391) 269-29-17 – отдел полиции № 12

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU