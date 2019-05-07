2019-05-07T10:19:30+03:00
Общество

В Хакасии пройдет чемпионат по компьютерной грамотности среди юзеров категории 60+

Победители войдут в сборную республики и поедут покорять Россию
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии пройдет чемпионат по компьютерной грамотности среди юзеров категории 60+В Хакасии пройдет чемпионат по компьютерной грамотности среди юзеров категории 60+Фото: Мария ЛЕНЦ
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Кто сказал, что продвинутыми юзерами может быть только молодежь? Бабушки и дедушки ни в чем не уступят своим внукам, а кто-то может влегкую обогнать их в знаниях компьютера. Хакасские пенсионеры решили доказать не на словах, а на деле, что освоить информационные технологии для них – вполне посильная задача.

В городах и районах республики на днях завершился муниципальный этап чемпионата компьютерной грамотности среди пенсионеров. В нем приняли участие более 200 человек из 10 муниципалитетов. Заключительные турниры на местном уровне состоялись в Алтайском районе и в Абакане, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Управлении Пенсионного фонда России по Республике Хакасия.

Победители отборных туров примут участие в Чемпионате Хакасии, который пройдет уже 14 мая в республиканской столице. Каждую территорию будет представлять команда из 3 человек, в нее войдут 2 начинающих пользователя и 1 продвинутый юзер. Кстати, самым старшим участником республиканского финала станет жительница Саяногорска Валентина Маслова, она освоила компьютер в возрасте 72 лет.

И уже по итогам республиканского чемпионата станет понятно, что поедет в Киров на Всероссийский финал турнира по компьютерной грамотности среди пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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