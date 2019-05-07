СЕГОДНЯ 09:44 2019-05-07T09:44:22+03:00

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В паблике мэрии появился небольшой видеоролик под названием «Настройка фонтанов». Внимательный зритель и слушатель без труда услышит знакомые мелодии – музыку из ставшего культовым сериала. Струи воды поднимаются в высоту и опускаются в такт. Получается весьма зрелищно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/707187" frameborder="0"></iframe> Красноярские фонтаны на открытии сыграют музыку из «Игры престолов».

Добавим, что это пока пробный запуск, вполсилы. В пресс-службе мэрии рассказали, что Управление зеленого строительства подошло к своей работе творчески и с душой. Специалисты подготовили красноярцам новую праздничную программу работы фонтанов. В ней появились сразу несколько новых мелодий.

Настоящее открытие фонтанов состоится завтра, 8 мая – с концертом и различными развлекательными площадками. Начало программы в 18:45. А торжественный старт – в 19:30 часов, с ударом часов на «Биг-бене».

Напомним, что в Красноярске в настоящее время на балансе города находится около трех десятков фонтанов на площадях и в скверах. Многие их них имеют свою "изюминку". Например, у фонтана "Питерский мостик" на перекрестке Мира и Сурикова любят фотографироваться молодожены. А в фонтане "Лунный свет" в жаркую погоду купается ребятня (хотя это и запрещено). После долгого перерыва возобновили свою работу фонтаны, бьющие из Енисея у острова Посадный. Ну и, конечно, главная достопримечательность - "Реки Сибири", о котором знают даже за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU