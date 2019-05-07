Зачем сухопутный красноярский зоопарк покупает лодку за 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:11 2019-05-07T08:32:08+03:00

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Зачем красному зоопарку, который расположен почти в километре от Енисея, лодка, да еще за 1 миллион 988 тысяч рублей? Такой вопрос задает у себя на странице в «Фейсбуке» депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев. Единственный поставщик – компания «Дельта Капитал», которая, видимо, и выставила такую цену.

Причины приобретения, цитируем сайт госзакупок, «закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций».

И в самом деле, какие такие чрезвычайные ситуации, указанные в анонсе закупки, могут произойти в «Роевом ручье», чтобы понадобилась лодка? Но стоит посмотреть требования и становится более понятно: водное судно должно быть оборудовано креплениями для 4-х спиннингов по бокам и садком для рыбы объемом не менее 105 литров.

По мнению Ильи Зайцева, цена вопроса выше разумных пределов, аналогичный товар можно найти по цене вдвое меньшей. В связи с этим в прокуратуру будет направлен депутатский запрос.

ИСТОЧНИК KP.RU