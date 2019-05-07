2019-05-07T06:24:10+03:00
Происшествия

Под Красноярском за час сгорел крупный рыбный цех

Пожарные отстояли жилые дома и гаражи
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Под Красноярском сгорел крупный рыбный цехПод Красноярском сгорел крупный рыбный цехФото: Мария ЛЕНЦ
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Под Красноярском, в поселке Емельяново, сгорел рыбный цех. ЧП произошло сегодня, 7 мая. По сообщению пресс-службы краевого МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера пожарной охраны в 07:58 часов. Буквально через пять минут на месте уже были спасатели. К их приезду все здание цеха было охвачено огнем. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Ему был присвоен 2-й ранг сложности.

Поскольку производственный цех располагался в жилой зоне поселка, была прямая угроза, что огонь перекинется на стоящие рядом жилой дом, гаражи и надворные постройки. К счастью, все строения удалось отстоять.

Что касается погибших, такая информация не подтвердилась. На момент начала пожара рабочих в цехе еще не было. Огонь локализовали уже в 08:50. К тушению привлекались 24 человека личного состава и 8 единиц техники. В настоящее время там обрабатывают территорию цеха, чтобы предотвратить возможность повторного возгорания.

О причинах ЧП пока пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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