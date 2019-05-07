2019-05-07T05:05:47+03:00
Происшествия

В Красноярске из-за мусора загорелось кладбище

Пострадали более десятка могил
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске из-за мусора загорелось кладбище. Фото: ТВКВ Красноярске из-за мусора загорелось кладбище. Фото: ТВК
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В Красноярске накануне, 6 мая, горело Троицкое кладбище (находится на окраине Покровки, на пересечении Шахтеров и Дудинской). Сначала каким-то образом загорелся мусор, затем трава. Вскоре огонь перебросился на могилы. Об этом Новостям ТВК сообщили очевидцы. По их словам, пожар начался около 18 часов. Пострадали около полутора десятков могил.

По информации пресс-службы краевого МЧС площадь возгорания составила около 250 квадратных метров. Причиной возгорания, вероятнее всего, стал поджог. Накануне Родительского дня многие красноярцы побывали на кладбищах, чистили могилы родственников, убирали мусор. Кто-то, видимо, решил сжечь старую сухую траву на месте, но ситуация вышла из-под контроля.

Напомним, что сегодня, во вторник 7 мая, десятки тысяч красноярцев отправятся на городские кладбища, чтобы навестить могилы своих родных. На подъездах к кладбищам возможны заторы, нужно учитывать эту информацию при передвижении по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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