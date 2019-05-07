2019-05-07T04:21:24+03:00
Общество

В Красноярске в ближайшие 6 лет расселят 236 аварийных домов

Это стало возможным благодаря региональной программе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске в ближайшие 6 лет расселят 236 аварийных домовВ Красноярске в ближайшие 6 лет расселят 236 аварийных домовФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске в ближайшие шесть лет – с 2019 по 2025 – расселят 236 аварийных домов. Это стало возможным благодаря региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае», сообщили в администрации города.

Важное уточнение: расселению и сносу подлежат все аварийные дома, признанные таковыми с 1 января 2012 года по 1 января 2018 года.

В текущем году новые квартиры или денежную компенсацию на выбор предложат почти 40 красноярским семьям. Они должны подать заявление в мэрию и приложить документы, подтверждающих их права собственности на квартиру. На основании этого аварийные дома и земельные участки под ними будут изъяты для муниципальных нужд. И можно будет начать процедуру переселения.

По словам руководителя департамента градостроительства Романа Соколова, благодаря принятой программе жилищные условия улучшат почти шесть тысяч красноярцев. На эти цели из средств фонда содействия реформированию ЖКХ, краевого и местного бюджетов планируется потратить около пяти миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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