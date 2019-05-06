2019-05-06T13:10:04+03:00
Общество

Глава Красноярска показал «сокровища», которые достали со дня Енисея

Бутылки, покрышки и непонятные штуковины
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Глава Красноярска показал «сокровища», которые достали со дня Енисея. Фото: "Инстаграм" Сергея ЕреминаГлава Красноярска показал «сокровища», которые достали со дня Енисея. Фото: "Инстаграм" Сергея Еремина
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Глава Красноярска показал на своей странице в «Инстаграме», какие находки отыскали на дне Енисея водолазы. На минувшие выходные они много времени провели под водой, доставая мусор, который горожане умудрились набросать за зиму вдоль левобережной набережной. Добавим, что такой аква-субботник проводится уже не первый год.

Чего только не достают дайверы со дня Енисея. Покрышки, банки, бутылки стеклянные и пластиковые, какие-то сети и непонятные металлические конструкции. Даже автомобильные покрышки. Как они сюда попадают, остается только догадываться. Что-то, например, бутылки, отдыхающие бросают прямо с набережной. Что-то приносит сюда течением от железнодорожного и четвертого моста.

Все найденное выводится на полигоны и утилизируется. А красноярцев призывают бережнее относиться к Енисею и не засорять его отходами своей жизнедеятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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